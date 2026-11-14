Astorga se rinde a Electra Cambra, una mujer luchadora, con ilusión y entrega a los demás

Ha sido este viernes, 13 de noviembre, cuando el salón de plenos del Ayuntamiento de Astorga se ha llenado para reconocer a una de sus ciudadanas.

Se trata de Electra Cambra Nistal, que ha recibido un sentido homenaje por los años de dedicación y entrega a la ciudad.

Nació en Galicia, aunque siendo niña su familia se trasladó a Madrid y ella se casó con un astorgano. Desde entonces vive en Astorga.

Junto con su marido regenta negocios en la ciudad y, al ser su esposo diagnosticado de Parkinson, funda la Asociación del Parkinson de Astorga y comarca, que este año celebra el 25 aniversario.

Electra es una mujer luchadora, con ilusión y entrega a los demás.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Astorga, junto con miembros de la asociación de la que es presidenta honorífica y vecinos de la ciudad, se le ha hecho un homenaje y entrega de una placa para agradecer su trabajo y participación en la ciudad.