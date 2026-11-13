Ester Muñoz critica que Begoña Gómez se reivindique como "mujer independiente": "Estaba ahí por ser esposa de Sánchez"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso y cabeza de lista por León a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ester Muñoz, durante un desayuno informativo en León, este viernes Peio García ICAL

La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista del partido por León, Ester Muñoz, cargó este viernes contra la presencia de Begoña Gómez en el acto de apertura de campaña del PSOE celebrado ayer en Sevilla.

Según la diputada popular, Gómez "reivindicó papel de mujer independiente que llega a los cargos por su trabajo y estudios", pero en realidad "ella no se subió al escenario por ser un cargo público del PSOE, sino por ser la mujer de Pedro Sánchez", un hecho que, a su juicio, "representa la hipocresía" de los socialistas.

Muñoz, que se expresó en términos de igualdad de género, subrayó la contradicción en un desayuno informativo en la capital leonesa.

"Como mujer, me llamó la atención que ella alababa a la mujer con identidad propia que no es la mujer de alguien y que hemos superado la época en la que éramos 'la mujer de' y ahora se nos mira por nuestro apellido, pero ella estaba ahí por ser la mujer del presidente del Gobierno", afirmó.

El "mejor activo"

Sobre la decisión del PSOE de incorporar a Gómez a sus actos, la candidata leonesa recordó que "cada partido lleva a sus actos de campaña a quien cree que es su mejor activo" e ironizó con que "el PSOE considera que la mujer procesada del presidente del Gobierno es lo mejor que tiene".

En contraste, señaló que el PP opta por "gestores, exministros y altos cargos".

La popular también destacó que durante el mitin de Sevilla "desmintieron al propio partido" al anunciar que "ya no van a llevar al faro moral a sus mítines", en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero, de modo que "no contarán con la joya del PSOE".

En su lugar, "llevarán presidente de Brasil, Lula da Silva, porque cada uno se rodea de quien considera".

Un "instrumento" de Sánchez

En otro orden de cosas, Muñoz se refirió a la última encuesta del CIS, que otorga al PSOE un 33,3 % de estimación de voto frente al 25,5 % del PP y el 18,4 % de Vox. La diputada consideró que "el CIS se valora solo" y que, "como se ha podido comprobar durante los últimos años", ha actuado como "un instrumento más al servicio de Pedro Sánchez".

Frente a esos datos, advirtió que "la campaña no está hecha" y que el PP "no va a dar nada por ganado a pesar de que el resto de encuestas le dan por ganador", por lo que seguirá "trabajando, peleando y luchando para que los votos lleguen a las urnas".

Por ello, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que "no se confíe" y acuda a votar el próximo 29 de noviembre "en defensa propia", ya que "es mucho lo que está en juego".

"Si fuera socialista me quedaría tranquila y ni iría a votar porque el Centro de Investigaciones Sociológicas dice que ya está todo hecho", ironizó.