El incendio de una vivienda deja dos mujeres afectadas por inhalación de humo en León

Dos mujeres, una de unos 55 años y otra joven, de unos 20, han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El incendio se ha producido a las 19:23 horas en la calle Diecinueve de Octubre, 15. El alertante informaba de un incendio en uno de los inmuebles del bloque de viviendas y solicitaba asistencia para las dos mujeres.

Se ha dado aviso a los Bomberos y a la Policía Local de León, además de al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.