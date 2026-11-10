Gadis desplegará la Gran Recogida solidaria en todos sus puntos de venta de Castilla y León desde este viernes

Un año más, la campaña La Gran Recogida de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) llega a todo el territorio nacional para despertar la solidaridad de la sociedad. Como es habitual, Gadis se sumará a esta iniciativa por decimosegunda edición consecutiva en Castilla y León.

El objetivo de la cadena de supermercados es volcarse con esta iniciativa cuyo objetivo es mejorar la situación de las familias desfavorecidas del entorno más cercano.

La manera de aportar a esta causa social es a través de un donativo económico al pasar por caja. Asimismo, en los puntos de Ávila, Ponferrada y Zamora también habrá recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene.

La campaña comienza este viernes, 13 de noviembre, en Gadis y permanecerá activa hasta el día 21. Nueve días en los que los clientes de este supermercado podrán colaborar en los 225 puntos de venta de la empresa en Castilla y León y Galicia.

Gadis ha querido agradecer de antemano la solidaridad de los clientes con las acciones de carácter solidario que pone en marcha, sobre todo con esta campaña.

También ha valorado la implicación de los voluntarios, ya que su presencia en los puntos de venta la considera fundamental para el éxito de la misma.

El compromiso de Gadis aparece recogido en el programa de Responsabilidad Social Corporativa, y es uno de los principios que rige su colaboración con La Gran Recogida.

La recaudación irá destinada a paliar las necesidades básicas de los bancos de alimentos con los que la empresa colabora de forma habitual: Banco de Alimentos Provincia da Coruña, Ourense, Lugo, Vigo, León, Ponferrada, Ávila, Zamora, Valladolid, Salamanca y Segovia.

Más de 812.000 kilos de productos y más de 430.000 euros, gracias a la solidaridad de sus clientes, es la ayuda que ha recaudado Gadis en los últimos cuatro años y que canaliza a través de esta red de apoyo local a las organizaciones del tercer sector para que puedan continuar desarrollando su importante labor en favor de toda la sociedad.