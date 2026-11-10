Imagen de una Guardia Civil y, en el círculo, Salvador, el hombre al que buscan en Lorenzana tras su desaparición. GC

Buscan a un octogenario desaparecido en Lorenzana junto a su pastor alemán

La Guardia Civil ha iniciado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a Salvador, un hombre de 82 años cuya familia ha denunciado su desaparición tras salir la mañana de este martes de su casa en Lorenzana, perteneciente a Cuadros (León), y no regresar a la misma.

Según la información que han facilitado sus allegados a la Guardia Civil, el octogenario habría salido de su domicilio sobre las 11:00 horas.

En el momento de su desaparición vestía pantalón gris oscuro y sudadera de color crema. El hombre padece deterioro cognitivo, según la Subdelegación del Gobierno en León.

También se sabe que había salido de su vivienda junto a un perro de raza pastor alemán.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene desplegadas diversas patrullas en la zona para intentar localizarlo lo antes posible.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o que lo haya visto, puede ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.