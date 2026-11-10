El alcalde de León celebra los éxitos de Moncho, el bombero parapentista campeón de Europa: "Es referente en España"

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este martes en el Ayuntamiento de San Marcelo a Víctor Rodríguez, conocido como Moncho, tras lograr ganar el Campeonato de Europa de parapente de precisión.

El bombero leonés, también campeón de España, se ha alzado con la medalla de oro tras la celebración del torneo recientemente en Rumanía.

Hoy ha sido recibido en su ciudad, por el primer edil y por el concejal de Deportes, Vicente Canuria, a quienes el parapentista les ha enseñado las últimas medallas conseguidas.

Diez ha querido darle la enhorabuena personalmente por su palmarés, que, a juicio del regidor, le sitúa como uno de los mejores del circuito internacional y referente del parapente español.

En este sentido, le ha animado a continuar llevando el nombre de León por el mundo, mientras que Moncho ya se encuentra preparando el XIV Campeonato Mundial de Precisión en Parapente que tendrá lugar en febrero de 2027 en Tailandia.