Muere un hombre al ser atropellado por un camión en la A-6, en la provincia de León

Un hombre, de unos 35 años, ha fallecido al ser atropellado por un camión en el kilómetro 405 de la A-6, en Villafranca del Bierzo (León) sentido Coruña, como ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El fatal suceso se ha producido a las 06:48 horas de la madrugada de este lunes, 9 de noviembre cuando el centro de emergencias de la Comunidad recibía una llamada que informaba del fatal suceso.

Los alertantes apuntaban que la víctima se encontraba inconsciente y se daba aviso, desde la sala del 112 a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón de unos 35 años. Sacyl movilizó una UVI móvil.