Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. Fotografía de archivo.

León

Muere un hombre al ser atropellado por un camión en la A-6, en la provincia de León

El suceso se ha producido a las 06:48 horas de la madrugada de este lunes, 9 de noviembre.

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Un hombre, de unos 35 años, ha fallecido al ser atropellado por un camión en el kilómetro 405 de la A-6, en Villafranca del Bierzo (León) sentido Coruña, como ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El fatal suceso se ha producido a las 06:48 horas de la madrugada de este lunes, 9 de noviembre cuando el centro de emergencias de la Comunidad recibía una llamada que informaba del fatal suceso.

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Los alertantes apuntaban que la víctima se encontraba inconsciente y se daba aviso, desde la sala del 112 a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón de unos 35 años. Sacyl movilizó una UVI móvil.