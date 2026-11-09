Acuerdo en el ERTE de Coated en León para complementar los salarios de los trabajadores afectados

UGT FICA León alcanzó un acuerdo con la empresa Coated, ubicada en Villadangos del Páramo (León), para complementar los salarios de los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como garantizar el respeto de las vacaciones y las pagas extraordinarias durante la aplicación de esta medida.

El pacto, alcanzado tras intensas negociaciones, pretende reducir el impacto económico de la suspensión temporal de empleo o la reducción de jornada sobre la plantilla.

En concreto, el acuerdo establece que los empleados afectados recibirán un complemento salarial mientras permanezca vigente el ERTE, con el objetivo de mitigar la pérdida de ingresos derivada de esta situación.

Asimismo, contempla el mantenimiento de las vacaciones y las pagas extraordinarias, entre otras condiciones acordadas entre ambas partes.

Desde UGT FICA León valoran positivamente el resultado de las negociaciones, al considerar que supone una mejora de las condiciones de los trabajadores "en un contexto económico complejo".

El sindicato destaca que el complemento salarial permitirá a los empleados mantener una mayor estabilidad económica durante el periodo de aplicación del expediente y "afrontar las dificultades derivadas de la reducción temporal de sus ingresos".

No obstante, la organización sindical mantiene su preocupación por la situación preconcursal que atraviesa Coated, una circunstancia que "genera incertidumbre sobre el futuro económico de la compañía y la estabilidad laboral de sus trabajadores".

En este sentido, UGT FICA León advierte de que, pese al avance que representa el acuerdo alcanzado, "persiste la inquietud entre la plantilla y sus representantes sindicales ante la evolución de la situación empresarial".

Finalmente, el sindicato destaca que el pacto es resultado del "diálogo" entre los representantes de los trabajadores y la dirección de Coated, y valora "la disposición de la compañía para alcanzar un consenso que permita proteger las condiciones laborales de la plantilla".