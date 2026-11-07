Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. Europa Press

León

Tres heridos, uno de ellos por arma blanca, en una violenta pelea en La Bañeza

El suceso tuvo lugar poco después de las 15:00 horas de la tarde.

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Tres personas resultaron heridas a primera hora de la tarde de este sábado por arma blanca y golpes en La Bañeza (León) a consecuencia de una pelea registrada en la calle La Harinera.

El suceso tuvo lugar poco después de las 15:00 horas de la tarde y en la zona se personaron efectivos de la Guardia Civil y recursos sanitarios avisados por la Sala del 1-1-2, entre ellos, un helicóptero medicalizado.