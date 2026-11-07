Tres heridos, uno de ellos por arma blanca, en una violenta pelea en La Bañeza

Tres personas resultaron heridas a primera hora de la tarde de este sábado por arma blanca y golpes en La Bañeza (León) a consecuencia de una pelea registrada en la calle La Harinera.

El suceso tuvo lugar poco después de las 15:00 horas de la tarde y en la zona se personaron efectivos de la Guardia Civil y recursos sanitarios avisados por la Sala del 1-1-2, entre ellos, un helicóptero medicalizado.