Gregorio y Rocío, dueños de un bar donde resucitan los años de la EGB: “En los 90 éramos más ingenuos, pero más libres”

Aquellos maravillosos años de la EGB no necesitaban pantallas ni reggaetón a todo volumen.

Bastaba con una bicicleta GAC, el olor a goma de borrar Milán, un Cinexin y una cinta de casete rebobinada a mano con un bolígrafo BIC.

Una época en la que la libertad estaba en la calle y las tardes no se quemaban en las redes sociales, se pasaban entre risas, parques y meriendas de pan con chocolate.

De rescatar esa memoria viva saben mucho Gregorio Palmero Rodríguez (Goyico, 50 años) y su pareja Rocío Rabanal Celada (55).

Juntos han empaquetado todos los bártulos y recuerdos de su añorado local en Astorga (León), han estado en el mítico 'Romano', para reabrir sus puertas en San Justo de la Vega, a tan solo dos kilómetros, reconvertidos en el único templo nostálgico de la zona.

La historia de Goyico y Rocío es la de la resistencia hostelera de toda la vida, pero también la de Barrio Sésamo, ET, Michael Jackson y Parchís.

Interior del bar EGB. Cedida

Él es natural de Benavente (Zamora) y afincado en Astorga desde hace una década. Ella es de San Justo de la Vega.

Gregorio recuerda a EL ESPAÑOL Castilla y León cómo empezó todo: "Nosotros tuvimos negocios, teníamos una chocolatería, y tuvimos un bar, lo que fue un mítico bar de la zona, toda la vida el romano. Y bueno, cuando nos pilló el COVID y todo, se nos acababan contratos y tal, y nos surgió la oportunidad de coger un bar donde vivimos, debajo de casa".

En aquel local nació el concepto EGB. Era el único bar de la zona que escapaba del circuito estrictamente infantil o deportivo.

Sin embargo, cuando acariciaban la idea de consolidarse, los obstáculos inmobiliarios les obligaron a hacer las maletas.

"Con la mala suerte que cuando decidimos comprarlo, no nos lo quiso vender porque nos pedía un precio muy caro, se nos acababa el contrato, y de allí marchamos", relata Gregorio.

Lejos de rendirse, recogieron los bártulos y se instalaron en San Justo de la Vega. Aquí, el local ha ganado en “color” y en tesoros rescatados del olvido.

Entrar en el bar EGB es entrar por una puerta a la nostalgia. Está repleto de pósteres ochenteros, juguetes de la época y guiños cinematográficos, como la carta.

Aquí mezclan los clásicos desayunos y raciones, “de toda la vida” con los ya famosos "sándwiches peregrinos", hamburguesas, pulpo o unos tradicionales chopitos.

Eso sí, sin descartar encargos personalizados como una buena paella o un chuletón para celebrar reuniones de quintos.

Fachada del bar EGB. Cedida

“Queremos ser un poco referente de lo que es distinto en este pueblo, que no había un bar como el nuestro, y nos pilla en pleno Camino de Santiago".

¿Y qué tenían aquellas décadas doradas que tanto gustan? Para Goyico, los noventa fueron "mágicos", una época donde "era todo distinto, era todo libertad... vivías y vivías, no necesitabas móviles, no necesitabas tener una pantalla".

Ingenio de la EGB

Autónomos de los de antes, de los que levantan persianas a base de iniciativa y de dar vueltas a la cabeza, en su opinión “siempre estás a lo mejor maquinando algo"), Gregorio y Rocío ya planean iniciativas para que los clientes puedan disfrutar sin preocupaciones.

Por ejemplo negociar con un servicio de taxi local para facilitar el regreso a casa sin coger el coche y preparan futuros conciertos temáticos, monólogos de los ochenta, “que ahora están muy de moda” y sesiones de karaoke.

Eso sí, los precios no son de la generación EGB, “ojalá pudiéramos hacerlo, pero todo ha subido en esta vida, solo hay que ver la mala situación de los autónomos”, lamentan.

Así es el espíritu EGB de un lugar donde la gente no mira móviles, se mira a la cara, habla y habla.

Aquí es donde la infancia y la juventud no se acaban mientras pides otra caña.