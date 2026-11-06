La Bonoloto riega una ciudad de Castilla y León con casi 65.000 euros
Un premio de segunda categoría ha sido sellado en una administración de loterías de la Comunidad.
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El sorteo de la Bonoloto de este viernes 6 de noviembre ha dejado una grata sorpresa en Castilla y León, que ha sido agraciada con casi 65.000 euros gracias a un premio de segunda categoría (5 aciertos + el número complementario).
En concreto, ha sido la Administración nº23 de León, situada en el Centro Comercial León Plaza, en la Avenida Peregrinos número 8.
Aquí se ha sellado un boleto acertante que ha sido premiado con 64.990,75 euros, una cuantía que también se ha repartido en Murcia y en Irún (Gipuzkoa).
Los números que han resultado ganadores en este sorteo han sido el 08, 34, 30, 05, 10 y 29, mientras que el complementario ha sido el 06 y el reintegro el 1. No existen acertantes de primera categoría y en el próximo sorteo habrá un bote de 3,4 millones de euros.