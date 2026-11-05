Herido el chófer de un camión tras caer por un terraplén y volcar en un pueblo de León

El chófer de un camión ha resultado herido tras sufrir un accidente con su vehículo y caer por un terraplén a la altura del kilómetro 1 de la LE-7309, en Castrillo de Cabrera (León), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Varias llamadas avisan al centro de emergencias 112 Castilla y León del accidente a las 10:48 horas de este jueves, 5 de noviembre. Indican que el camión, que transporta hormigón, ha caído por un desnivel, ha volcado hacia el lado del conductor, y este ha quedado herido con una mano atrapada.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisa a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Astorga de la diputación de León, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envía un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y equipo sanitario del centro de salud de Truchas.

El personal sanitario ha atendido al varón, de unos 60 años, que ha sido trasladado al Complejo Asistencial de León en helicóptero medicalizado.