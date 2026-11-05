Presentación del Salón del Vehículo de ocasión en León. Fotografía: Ayuntamiento de León.

La cita ideal del 12 al 15 de noviembre para comprar el coche perfecto: con más de 400 vehículos

Un año más, y ya van once, el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (ACOLE) ponen en marcha el Salón del Vehículo de Ocasión del 12 al 15 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de León.

Allí se pondrán a la venta más de 400 vehículos seminuevos, de ocasión y km 0. Una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

Esta mañana, el concejal de Recursos Humanos, Movilidad y Deporte del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, y el presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez, han presentado este XI Salón del Vehículo de Ocasión.

Han estado acompañados de Julio Cabañas de Cabañas Motor y Carlos Bodas de Eslauto, en representación de los concesionarios participantes.

La feria estará abierta del 12 al 15 de noviembre entre las 11:00 y las 21:00 horas de forma ininterrumpida y contará con la participación de 19 concesionarios, uno más que en la edición anterior.

Además, estarán representadas cerca de 50 marcas, también más que en la edición anterior.

Vicente Canuria ha asegurado que se trata de una iniciativa que es “todo un éxito” como demuestran las diez ediciones que lleva a sus espaldas y con la que colabora el Ayuntamiento de León poniendo a su disposición el Palacio de Exposiciones que se convierte en un gran concesionario.