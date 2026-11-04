El centro de FP que conquista los premios más innovadores: los alumnos controlan la energía del propio edificio

El Centro Integrado de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, ubicado en La Robla (León) y perteneciente a Grupo Aspasia, se ha consolidado como un referente de la Formación Profesional en la comunidad.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León acaba de otorgarle un nuevo reconocimiento dentro de los Premios a las Mejores Experiencias de Calidad correspondientes al curso 2025-2026.

Se trata de la tercera distinción consecutiva que recibe este centro leonés. Tres años seguidos en lo más alto de la calidad educativa que avalan una apuesta firme por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología aplicada al aula.

En esta ocasión, la Junta ha premiado el proyecto ‘La IoT para control y mejora de la eficacia energética en el centro’, según recoge la Orden EDU/1055/2026 del pasado 9 de octubre.

La iniciativa transforma las propias instalaciones del centro en un laboratorio tecnológico real para sus alumnos.

Aprender con tecnología

El proyecto aprovecha la infraestructura de energías renovables desplegada en el centro por IBECON 2003 SL, empresa del Grupo Aspasia.

Las instalaciones cuentan con tres sistemas de aerotermia, que ocupan una superficie de 700 metros cuadrados, y una planta fotovoltaica compuesta por 144 placas capaces de generar hasta 33.000 vatios de potencia.

Lejos de ser solo un equipamiento técnico, los estudiantes trabajan directamente sobre estos sistemas energéticos reales.

Monitorizan datos, aplican Internet de las Cosas (IoT) y participan en la mejora de la eficiencia energética del propio edificio. La teoría se convierte así en práctica profesional directa.

Además, esta experiencia se integra con el nuevo módulo de Sostenibilidad incorporado a los ciclos formativos. Una metodología que acerca a los estudiantes a los retos energéticos y tecnológicos que exige hoy el mercado laboral.

Tres años

El nuevo premio se suma al cosechado en 2025 con la iniciativa 'Educando en sostenibilidad integral', y al galardón obtenido en 2024.

Los Premios a la Calidad de la Junta destacan la implicación de la comunidad educativa, el impacto en la mejora del centro y la aplicación directa de los contenidos al currículo escolar.

La entrega oficial de los premios tendrá lugar el próximo mes de diciembre en Valladolid.