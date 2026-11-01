Confirmada la muerte de la científica de origen leonés Marta Shahbazi en el siniestro de Urda (Toledo)

La científica de origen leonés Marta Shahbazi Alonso, de 41 años de edad, que dirigía un grupo en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado el miércoles en Urda (Toledo).

Marta viajaba en el vagón 8 del tren AVE con destino al 19 Congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo que comenzaba ese mismo día en El Rompido (Huelva) y donde iba a recoger un premio a la excelencia científica.

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago confirmó a última hora de ayer la noticia a través de sus redes sociales, con un comunicado en el que mostró su “apoyo y cariño” a una de sus investigadoras, María José Alonso, tía de la científica.

Sobre Marta Shahbazi, el CiMUS aseguró que “era una brillante joven investigadora, líder de grupo en el MRC Laboratory of Molecular Biology y profesora asociada afiliada al Cambridge Stem Cell Institute de la Universidad de Cambridge”.

En el mismo vagón del mismo tren y con destino al mismo congreso, viajaba la también científica de origen leonés, concretamente de Bembibre, Tamara González Costa, de 31 años de edad, cuyo fallecimiento se confirmó ayer.

Tamara viajaba en el asiento 12B del vagón 8 del tren AVE y, tras el accidente, sus familiares no supieron nada más de ella hasta este sábado, cuando se confirmó el trágico desenlace.