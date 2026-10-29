Detenida una mujer de 68 años por rayar 24 coches en León: tenía a la venta varias propiedades en la zona afectada

La Policía Nacional de León ha esclarecido los daños ocasionados en 24 vehículos estacionados en distintas calles de la ciudad y ha detenido a una mujer de 68 años como presunta autora de un delito de daños.

La investigación se inició tras recibirse en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de León diversas denuncias por daños en vehículos, principalmente por rayones realizados con un objeto punzante en diferentes partes de la carrocería, en los laterales y los capós.

Ante tal circunstancia, los agentes del Grupo de Delincuencia Urbana llevaron a cabo un exhaustivo análisis de las denuncias, con el objetivo de establecer posibles conexiones entre los distintos episodios ante la reiteración de los hechos.

De este modo, se detectó un patrón común, tanto en la naturaleza de los daños como en su distribución geográfica y temporal.

Los hechos se produjeron entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, principalmente en las calles Industria, Los Llombos, Fernando III, García Paredes y General Mola, extendiéndose posteriormente a las calles María Inmaculada y Cespedal. Son vías próximas entre sí, situadas en una misma zona de la ciudad, en el barrio de La Sal.

Asimismo, los investigadores comprobaron que los daños se repetían en franjas horarias similares, fundamentalmente al final de la madrugada y primeras horas de la mañana, entre las 05:00 y las 09:00 horas, y durante la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Identificación y móvil económico de la autora

El análisis conjunto de las denuncias, junto con el estudio de las imágenes aportadas por los denunciantes y las obtenidas mediante medios técnicos policiales, permitió avanzar en la identificación de la presunta autora.

En una de las grabaciones se observaba a una persona desplazándose en dirección al lugar donde se produjeron los daños, en una franja horaria compatible con los hechos investigados.

En el transcurso de las pesquisas, los agentes comprobaron que la investigada poseía varias propiedades en la zona donde se habían producido los daños y que mantenía anuncios activos para su venta.

Una circunstancia que fue objeto de las correspondientes comprobaciones policiales dentro de la investigación.

Una vez identificada la investigada y recabados los indicios necesarios, los agentes procedieron a su detención.

La mujer, que había sido citada previamente, se presentó voluntariamente en dependencias de la Comisaría Provincial de León el 26 de octubre de 2026, donde prestó declaración y reconoció los hechos denunciados.