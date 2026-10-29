Tamara y una imagen del tren. tras el siniestro. Fotografías: RRSS y EE.

Buscan a Tamara, una joven de Bembibre, entre los desaparecidos en el trágico accidente de tren de Urda

Buscan a Tamara González, una joven de 31 años de Bembibre entre los desaparecidos del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) de este miércoles, 28 de octubre.

Tanto familiares como amigos han difundido, a través de las redes sociales, varios mensajes de ayuda a través de las redes sociales con el fin de intentar localizarla en una búsqueda que comenzó en la tarde de ayer tras el siniestro ocurrido entre un AVE y un Iryo.

“Por favor, Tamara González Costa. Renfe, vagón 8, asiento 12 b. 31 años, rubia, 1,57 metros”, han compartido a través de las redes sociales para dar con su paradero.

@bebi_fernandez Por favor, Tamara González Costa. RENFE, Vagón 8, asiento 12b. 31 años, rubia, 1.57m https://t.co/i42IcmvYVZ — Brenda Flores (@BrendaFlores__) October 28, 2026

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Bembibre, consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León han asegurado que Tamara “nació en la localidad leonesa” y que “sus padres viven aquí” y que “ella estaba trabajando fuera”.

“Desde el Ayuntamiento estamos a disposición de lo que nos digan. Si la familia necesita algo estaremos para prestarle toda la ayuda que necesiten, pero estamos a la espera de noticias”, finalizan desde el Consistorio de Bembibre.

Una joven científica

Tamara González Costa tiene 31 años, es natural de Bembibre (León) y ha dedicado su carrera profesional a la investigación científica.

Doctora en Biociencias Moleculares y especializada en biotecnología, actualmente desarrolla su actividad como investigadora posdoctoral en el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena (Austria).

Su trabajo se centra en la biología cardiovascular y la medicina regenerativa, dos campos desde los que busca contribuir al conocimiento de las enfermedades y al desarrollo de nuevas aplicaciones para la salud.

En su perfil profesional de LinkedIn, la joven berciana se define como una científica “movida por la curiosidad” y entusiasmada con la posibilidad de trasladar los descubrimientos científicos a conocimientos útiles para mejorar la atención sanitaria.

Formada en la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con experiencia en bioquímica, biología molecular y modelos experimentales avanzados. A ello ha sumado su interés por la bioinformática, una disciplina que permite combinar la investigación de laboratorio con el análisis computacional.

Su trayectoria incluye trabajos de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), así como la publicación de parte de su tesis doctoral en la revista científica Disease Models & Mechanisms.

La propia Tamara celebraba aquel logro en sus redes profesionales, donde subrayaba la importancia de seguir investigando las enfermedades raras: “La investigación sobre enfermedades raras siempre es necesaria”, escribió al compartir la publicación.

Abierta a la colaboración, al aprendizaje continuo y a nuevos retos, su perfil refleja una carrera científica en pleno desarrollo.

Ahora, su nombre se encuentra entre los difundidos por familiares y allegados que tratan de localizar a sus seres queridos tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según los mensajes compartidos en redes sociales, Tamara viajaba por motivos laborales en el asiento 12B del vagón 8 de uno de los trenes implicados en el siniestro del miércoles 28 de octubre. Su familia continúa buscando información sobre su paradero.