El Bierzo registra un nuevo terremoto y suma tres seísmos en solo dos semanas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto en la comarca de El Bierzo. El seísmo, de magnitud 2,6, se produjo este lunes, 26 de octubre, a las 21.32 horas.

El epicentro se situó al noreste de Benuza, en la zona de los Montes Aquilianos.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno a través de sus canales de difusión, el movimiento sísmico tuvo una profundidad registrada de cero kilómetros.

Este nuevo temblor se suma a otros episodios registrados en la zona durante las últimas semanas. Desde el pasado 15 de octubre, la comarca ha vivido tres seísmos destacados.

El primero y de mayor intensidad tuvo lugar el 15 de octubre.

Entonces, un terremoto de magnitud 4,2 sacudió la zona y se dejó sentir en Ponferrada y numerosos municipios bercianos.

También llegó a percibirse en otros puntos de la provincia de León, Galicia y Asturias.

Aquel movimiento dio paso a más de una veintena de réplicas durante las primeras horas. Sus magnitudes oscilaron entre 1,2 y 2,4.

El segundo episodio destacado se registró el pasado viernes, 23 de octubre. En esa ocasión, el terremoto tuvo una magnitud de 2,7 y el epicentro se situó al sureste de Priaranza del Bierzo.

Al igual que el último movimiento, la profundidad registrada fue de cero kilómetros.

Desde entonces, se han sucedido otros temblores de menor intensidad en el entorno de Priaranza del Bierzo, Molinaseca y los Montes Aquilianos.