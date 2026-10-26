El monumento que acaba de ser declarado uno de los 'Lugares Mágicos de España': es un castillo de cuento del siglo XIX

Castilla y León vuelve a demostrar que custodia parte del patrimonio más impactante de toda la geografía nacional.

La iniciativa Lugares Mágicos de España ha sumado a su red 14 nuevos enclaves de singular valor histórico, cultural y emocional, y la Comunidad ha emergido como una de las grandes protagonistas de esta selecta lista con la incorporación de uno de sus monumentos más icónicos: el Palacio de Gaudí en Astorga.

El nombramiento oficial tuvo lugar este pasado fin de semana en la localidad gallega de Padrón (A Coruña), en el marco del VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España.

Un evento que reunió a expertos y representantes institucionales en diversas mesas redondas y ponencias para debatir sobre el futuro del medio rural, la gestión turística y la necesidad de remar en una misma dirección para proteger y divulgar estos tesoros.



A diferencia de la marca Pueblos Mágicos de España, que distingue a municipios en su conjunto, el sello de Lugares Mágicos de España centra su foco en espacios y enclaves concretos por su extraordinario valor simbólico, natural o monumental y por su profunda conexión con el territorio.

La distinción llega en un momento de especial relevancia, coincidiendo con las conmemoraciones del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí.

Desde la institución astorgana han expresado su profundo agradecimiento por un reconocimiento que supone una ventana inmejorable para seguir difundiendo la singularidad de esta joya neogótica, proyectada por el genio catalán fuera de Cataluña.

Construido entre 1889 y 1913 tras el incendio del antiguo palacio episcopal, el Palacio de Gaudí de Astorga es una de las escasas obras del genio catalán proyectadas fuera de Cataluña y destaca por su imponente aspecto de castillo de cuento de hadas.

Diseñado en una brillante etapa neogótica, el edificio combina la contundencia del granito blanco leonés en sus fachadas con la ligereza de un interior repleto de bóvedas de crucería, capiteles historiados y amplios ventanales con vidrieras polícromas que inundan de luz natural cada estancia.

Entre sus elementos más singulares sobresalen el icónico pórtico de entrada con tres arcos abocinados, el foso exterior que rodea el perímetro y las tres majestuosas figuras de ángeles de bronce diseñadas por el propio Gaudí que custodian los jardines.

"Estos nombramientos reúnen lugares con historias y paisajes muy distintos, pero con algo en común: forman parte de la identidad de sus territorios", destacó Francisco José Martín, presidente del Ecosistema Mágico de España.

La nueva ampliación de la red conecta diferentes formas de sentir y explorar el territorio español. Junto a la deslumbrante arquitectura del Palacio de Astorga, Castilla y León también vuelve a brillar con la investigación de vanguardia sobre la evolución humana en Burgos y Atapuerca.

Entre los 14 nuevos espacios galardonados se articulan desde el esplendor del legado romano de Mérida y Medellín hasta la milenaria cultura de la sal en el Valle Salado de Añana, pasando por teatros romanos, palacios, jardines históricos, espacios de memoria y entornos naturales de primer nivel.