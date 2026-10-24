La Universidad de León se lanza a la búsqueda de respuestas para las necesidades de la escuela rural

La Facultad de Educación y el departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) han lanzado unas jornadas bajo el título 'Buenas prácticas en las escuelas rurales', que tendrán lugar en modalidad presencial en el Aula Magna del citado centro, en el Campus de Vegazana.

La propuesta se celebrará del 27 al 29 de octubre de 2026, de 16:30 a 19:30 horas. Además, las jornadas ofrecen el reconocimiento de 0,45 créditos ECTS y la dirección correrá a cargo de las profesoras María Benéitez Bayón y María Dolores Alonso-Cortés Fradejas.

La iniciativa está dirigida a profesores en activo en centros de Educación Infantil y Primaria, pero también al alumnado de la ULE que se encuentra cursando estos estudios.

La inscripción, en cualquier caso, está abierta a cualquier persona interesada en los desafíos y metodologías de la escuela rural. La dirección de las jornadas avanza que los participantes "tendrán la oportunidad de analizar a fondo las dinámicas organizativas y sociocomunitarias del entorno educativo rural".

Las tres sesiones programadas servirán para profundizar en el diseño de propuestas didácticas de carácter interdisciplinar, pensadas para dar una respuesta efectiva a las necesidades de diversidad que presentan las aulas multinivel y heterogéneas del entorno rural leonés.

Habrá tres grandes paneles metodológicos, donde se expondrán proyectos reales de innovación como la gamificación narrativa para planes lectores en el CEIP Emilia Menéndez, proyectos interdisciplinares sobre Modernismo del CRA Vega del Esla o la implementación de IA para la automatización de tareas y aplicaciones educativas en el CRA Ribera del Porma.

De la misma manera, participarán con sus experiencias de aula y trabajo en red docentes de centros como el CEIP Benito León, CEIP Nuestra Señora del Socorro, CEIP Toral de los Vados, CRA de Quilós, CEIP La Cortina, CEIP Pedro Aragoneses Alonso, CRA Alborada y el CEIP Santa María de Arbás.

Complementando las mesas redondas, el encuentro contará con conferencias de alto nivel teórico, como la intervención de Isabel Ríos, de la Universitat Jaume I de Castellón, centrada en el diseño de situaciones de aprendizaje interdisciplinar, junto a las aportaciones del grupo de investigación de la ULE EVIPRADE sobre la documentación pedagógica y científica de los procesos educativos de éxito.

Entre las metas esenciales que se pretenden alcanzar está la generación de transferencias reales de conocimiento entre los docentes del entorno rural y los investigadores de la Facultad de Educación.

También se busca incrementar la motivación de los futuros maestros hacia la realización de sus prácticas de grado (Prácticum) y de sus Trabajos de Fin de Grado (TFG) o Máster (TFM) orientados directamente hacia estas escuelas del territorio.

El precio de la matrícula general es de 15 euros, importe que se reduce a 10 euros para los alumnos y profesores de la ULE. La asistencia será completamente gratuita para los maestros tutores de Prácticum y los participantes que presenten ponencia en las jornadas.

Toda la información del programa académico y las inscripciones en línea están disponibles en: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026con00036-jornadas-sobre-buenas-practicas-en-las-escuelas-rurales-de-leon