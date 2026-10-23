La Universidad de León se convierte en la primera Escuela de Ingenierías de España con un simulador Boeing 737-800

La Universidad de León ha dado un paso decisivo en su apuesta por la formación aeronáutica al convertirse en la primera Escuela de Ingenierías de España en disponer de un simulador Boeing 737-800 certificado oficialmente por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para el entrenamiento avanzado de pilotos.

Esta acreditación confirma que la instalación cumple con los exigentes estándares exigidos a la aviación comercial y consolida al Centro de Simulación Aérea de la universidad (SAULE) como un espacio de referencia en docencia, investigación e innovación tecnológica.

El avance se enmarca en la alianza estratégica que la institución mantiene desde 2019 con la escuela de pilotos FlyBy.

Uno de los aspectos más relevantes del logro es que la certificación no ha requerido la adquisición de una máquina nueva, sino que los propios profesionales de la universidad han adecuado un simulador que ya formaba parte del equipamiento del centro hasta hacer cumplir todas las condiciones normativas de AESA.

El equipo, optimizado por la empresa española Lasa Dynamics bajo la denominación Gen738, cuenta con una réplica exacta de la cabina de vuelo, instrumentación profesional y simulación integral de los sistemas de la aeronave, incluido el sistema de gestión de vuelo (FMS).

Además, incorpora el sistema visual de alta fidelidad LightPath, que permite recrear con gran precisión la iluminación de pistas en operaciones nocturnas o bajo condiciones de baja visibilidad.

A partir del mes de noviembre, las instalaciones acogerán el módulo de entrenamiento en cooperación en cabina (MCC) de la escuela FlyBy, centrado en la coordinación de tripulaciones.

Asimismo, la infraestructura reforzará la formación práctica del estudiantado de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica y servirá de respaldo a los sellos europeos de calidad académica con los que cuenta la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de León.

Con este hito, el Centro de Simulación Aérea, creado en 2013 y que alberga también un Beechcraft Baron 58 y un CR12, refuerza su oferta investigadora y docente, sirviendo de apoyo a programas consolidados como el curso de extensión universitaria de simuladores de vuelo, que este año alcanza su vigesimocuarta edición, y estrechando el vínculo entre las aulas universitarias y las necesidades reales de la industria aeronáutica.