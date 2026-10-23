El Millón de Euromillones deja una lluvia de billetes en un municipio de Castilla y León

En el sorteo del Euromillones de este viernes, 23 de octubre, no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2).

Con ello, el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5+2) podría ganar 79 millones de euros.

Sin embargo, la suerte sí que ha sonreído a Castilla y León en este sorteo. Y es que el boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Fabero, en la provincia de León, que se ubica en Sierra Pambey, 1.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 35-24-44-33-47 y las estrellas: 11 y 7.