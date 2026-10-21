León encumbra la figura de Joan Manuel Serrat con el premio Leteo 2026

Joan Manuel Serrat ha sido recibido por el alcalde de León, José Antonio Diez, antes de recibir el premio Leteo 2026. Ayto León

La ciudad de León ha encumbrado esta tarde de miércoles, 21 de octubre, la figura de Joan Manuel Serrat, quien ha recogido en el Auditorio Ciudad de León el premio Leteo 2026, otorgado por el club cultural de mismo nombre.

Antes, el artista ha sido recibido por el alcalde de León, José Antonio Diez, en el Ayuntamiento de San Marcelo, donde el primer edil le ha dado la enhorabuena por el galardón y por su destacada trayectoria como músico, poeta y compositor.

Durante el encuentro, el cantante ha firmado el libro de honor del Ayuntamiento de León y se le ha hecho entrega por parte de Diez de una réplica de una quimera de la Catedral de León en recuerdo de su visita a la ciudad y al consistorio.

Después, junto a la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y del director del Festival Palabra, Rafael Saravia, Serrat ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Allí ha afirmado sentirse "muy honrado" por recibir el premio y ha asegurado que es "un motivo de gran satisfacción recibir este reconocimiento que comparto con todo un manejo de extraordinarios poetas y creadores que han sido premiados a lo largo de 26 años".

De la misma manera, ha agradecido al público que le haya permitido "vivir del oficio de escribir canciones y cantarlas". Aguado, por otro lado, ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento de León, a través de su Concejalía, para poner a disposición de la ciudadanía las propuestas culturales de la "mayor calidad".

Asimismo, se ha referido a Serrat por su extensa obra y por su mestizaje y ha destacado el hecho de que cantase y compusiese sus obras tanto en catalán como en español, así como que haya hecho suyos los versos de grandes poetas.