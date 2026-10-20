León exhibe su potencial para atraer empresas de Madrid: "El talento se forma aquí y está alineado con la industria”

La provincia de León ha sido protagonista este martes en Madrid en una jornada organizada por la Federación de Empresas de León (Fele) y la Confederación de Empresarios de Madrid (Ceim) para fortalecer la conexión entre los tejidos empresariales leoneses y la capital de España.

Representantes institucionales y líderes económicos han presentado las fortalezas del territorio ante el tejido empresarial madrileño en un encuentro organizado por la Federación de Empresas de León (FELE) y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).

Un acto en el que ha estado presente, entre otros, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha puesto en valor la posición logística estratégica de la provincia, sus infraestructuras de transporte y la disponibilidad de suelo industrial de alta calidad.

Suárez-Quiñones ha destacado especialmente la conexión ferroviaria electrificada del polígono de Villadangos del Páramo con los puertos atlánticos y cantábricos, así como el acompañamiento administrativo y financiero para la implantación de nuevas empresas.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado a la ciudad como un enclave idóneo por "la certidumbre jurídica, con disponibilidad inmediata de talento, con costes operativos competitivos y con un entorno donde las personas quieran quedarse a vivir".

También el regidor leonés ha hecho especial hincapié en el valor del talento vinculado a la Universidad, asegurando que en León, "el talento no se busca a ciegas: se forma aquí y está alineado con la industria".

Además ha subrayado que “León ha completado una transformación profunda: nos hemos consolidado como un ecosistema de alta tecnología e industria especializada que ofrece exactamente las mismas capacidades avanzadas que las grandes metrópolis, pero libre de sus estrangulamientos, sobrecostes e ineficiencias urbanas".