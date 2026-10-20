León exhibe su potencial para atraer empresas de Madrid: "El talento se forma aquí y está alineado con la industria”
El alcalde de León y el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones han asistido este martes a la capital de España a un encuentro empresarial para fortalecer la conexión empresarial entre las dos ciudades
Más noticias: El Ayuntamiento de León refuerza la presencia de la ciudad en los mercados turísticos internacionales
La provincia de León ha sido protagonista este martes en Madrid en una jornada organizada por la Federación de Empresas de León (Fele) y la Confederación de Empresarios de Madrid (Ceim) para fortalecer la conexión entre los tejidos empresariales leoneses y la capital de España.
Representantes institucionales y líderes económicos han presentado las fortalezas del territorio ante el tejido empresarial madrileño en un encuentro organizado por la Federación de Empresas de León (FELE) y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).
Un acto en el que ha estado presente, entre otros, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha puesto en valor la posición logística estratégica de la provincia, sus infraestructuras de transporte y la disponibilidad de suelo industrial de alta calidad.
Suárez-Quiñones ha destacado especialmente la conexión ferroviaria electrificada del polígono de Villadangos del Páramo con los puertos atlánticos y cantábricos, así como el acompañamiento administrativo y financiero para la implantación de nuevas empresas.
Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado a la ciudad como un enclave idóneo por "la certidumbre jurídica, con disponibilidad inmediata de talento, con costes operativos competitivos y con un entorno donde las personas quieran quedarse a vivir".
También el regidor leonés ha hecho especial hincapié en el valor del talento vinculado a la Universidad, asegurando que en León, "el talento no se busca a ciegas: se forma aquí y está alineado con la industria".
Además ha subrayado que “León ha completado una transformación profunda: nos hemos consolidado como un ecosistema de alta tecnología e industria especializada que ofrece exactamente las mismas capacidades avanzadas que las grandes metrópolis, pero libre de sus estrangulamientos, sobrecostes e ineficiencias urbanas".