Abascal acusa a Sánchez de ser "un candidato marroquí" y advierte que podría "robar" las elecciones del 29-N

El líder de Vox, Santiago Abascal, arrancó este martes la precampaña en Ponferrada con un discurso de fuerte carga nacional en el que situó la situación de Ceuta en el centro de la preocupación de todos los españoles y acusó a Pedro Sánchez de actuar como "un candidato marroquí".

El presidente de Vox advirtió además que el jefe del Ejecutivo podría intentar "robar" las elecciones del 29 de noviembre si no obtiene el apoyo popular de forma legítima.

"En Ponferrada comenzamos esta precampaña y me ha producido una enorme emoción llegar a Ponferrada y encontrarme a dos vecinas con la bandera de Ceuta. Exactamente esto es España y lo que nos preocupa a todos los españoles", declaró Abascal ante los asistentes.

Añadió que "algunos habían pensado que dejar invadir Ceuta no tenía consecuencias y solo importaba a 80.000 personas en Ceuta, no, nos importa a todos los españoles". "En Ceuta hoy está nuestro corazón, nuestra dignidad y nuestros desvelos", afirmó.

"Pretende sustituir al pueblo"

Abascal anticipó una campaña "sucia, de violencia, de presión, de mentiras y de trampas por parte del PSOE y de Sánchez". Criticó que el Gobierno haya puesto en primer plano el debate de la vivienda "cuando hay un Gobierno que ha provocado el encarecimiento de la vivienda en un 74% durante ocho años".

Según el dirigente de Vox, el Ejecutivo seguirá sacando "conejos de la chistera" para desviar la atención, como la 'ley de nietos', con la que "Sánchez pretende sustituir a un pueblo al que odia dando el voto en las elecciones a personas que nunca han vivido en España y que probablemente no saben nada de España".

Recordó que Vox llevó el asunto al Tribunal Supremo, que paralizó la medida, aunque advirtió de que "ahora están viendo cómo continúan con esta trampa metiendo a 180.000 personas en el censo que no deberían votar en estas elecciones".

"Vamos a estar muy atentos para que este proceso electoral sea limpio, transparente y denunciar cualquier irregularidad", subrayó.

En su análisis de los ocho años de Gobierno de Sánchez, Abascal habló de "impotencia" de quienes "han mentido y traicionado a los españoles, pactando con los enemigos de España en el interior y en el exterior".

"Cuando le dicen lo que piensan de él llega a la conclusión de que tiene que sustituir a los españoles con una ley de nietos y con regularizaciones masivas", afirmó, y emplazó a los votantes a impedir ese escenario el 29 de noviembre.

"Puede robar las elecciones"

"Hay encuestas que dicen que este Gobierno se va, que todo está hecho y yo quiero invitaros a la desconfianza y que ese día 29 de noviembre no haya nadie que se quede en su casa", insistió, recordando que en julio de 2023 las encuestas también apuntaban en una dirección distinta.

Abascal se detuvo especialmente en las declaraciones de Sánchez de que el Gobierno continuará "cuatro años y si no es de una manera será de otra".

"¿Cuál es la manera en que van a hacerlo, porque la manera de Sánchez ya sabemos cuál es: comprar votos, regalar nacionalizaciones. ¿Cuál es la otra?, ¿perseguir jueces y a sus familias?, ¿vigilarlos?, ¿eliminarlos?, ¿qué nos quiere decir Sánchez?", se preguntó.

"Más nos vale que estemos atentos porque si no es capaz de robarnos las elecciones y de robar la voluntad al pueblo español. A un tipo así no se le puede votar", advirtió.

El líder de Vox también denunció los "bulos" que, según él, ya circulan sobre su partido, como el relativo a las pensiones. "Lo único que pone en riesgo las pensiones es destruir el tejido productivo, el peligro para las pensiones se llama Pedro Sánchez", afirmó, y garantizó que "las pensiones se van a pagar como sea".

"Los sacrificios a la casta"

Criticó con dureza la gestión del ministro Óscar Puente y la red ferroviaria, aludiendo a los 46 españoles fallecidos en el accidente de Adamuz el pasado 18 de enero y a contratas en las que, según sus palabras, se habría gastado dinero "en prostitutas".

Y se refirió a su participación en un programa de televisión en el que "bromeó" sobre el tema. "Pero qué maldita gracia tiene que mueran 46 españoles porque unos tipos del PSOE han utilizado las contratas que trabajan para Renfe en gastarse el dinero en prostitutas. Pero qué gracia tiene eso, pero cómo se atreve", dijo.

Abascal resumió los ocho años de Gobierno como una "pesadilla de toda una generación, muy especialmente de los jóvenes", y respondió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus referencias a "sacrificios".

"Este Gobierno ya nos ha sacrificado bastante, ahora es la hora de sacrificar a los partidos, a los sindicatos, ahora los sacrificios a la casta, a los poderosos, a los privilegiados pero no a la gente. Si el próximo Gobierno depende de Vox los sacrificios no van a ser para nuestra gente", afirmó.

El discurso de Vox, explicó, se basa en "el sentido común, prioridad nacional, desregulación y remigración". Sobre la prioridad nacional, Abascal vinculó la situación de Ceuta con la figura del presidente del Gobierno.

"Hoy la prioridad nacional es recuperar Ceuta, recuperar nuestro territorio que ha sido invadido por 80.000 tipos con permiso del Gobierno y alentado desde Marruecos, porque tenemos al frente del Gobierno a un candidato marroquí, a un presidente que obedece intereses ajenos", apuntó.

El espejo de Francia

Y aseguró que "hoy la prioridad nacional es echar a la mafia que gobierna en España".

En materia de inmigración, alertó de la entrada de "cinco millones de personas en cinco años" sin el correspondiente incremento de policías, hospitales o viviendas, lo que, a su juicio, conduce "al colapso de la sociedad".

Defendió que "el que llegue a España ilegalmente se va por donde ha venido, el que llega a cometer delitos va a ser deportado inmediatamente y el que llega a recibir las ayudas sociales tiene que iniciar un proceso de remigración".

Señaló también el impacto en la seguridad, especialmente de las mujeres, y apuntó a Francia como "el espejo en el que debemos mirarnos".

"Francia está en llamas, la extrema izquierda en coalición con el islamismo está destruyendo Francia... Lo que está pasando en Francia puede pasar en España si no lo remediamos a tiempo", aseguró.

Abascal cerró su intervención en Ponferrada emplazando a los votantes a acudir a las urnas el 29 de noviembre "con toda la ilusión y la esperanza intacta de que los españoles no estamos condenados a sufrir lo que estamos padeciendo". "Tarde o temprano tendremos una España mejor con vuestro apoyo", concluyó.