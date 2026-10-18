El boleto agraciado ha sido sellado en el Despacho Receptor número 45.715 de León. Onlae

La Primitiva deja un buen pellizco de euros en León capital y ya hay un bote de 38 millones de euros

La suerte ha vuelto a sonreír a Castilla y León este fin de semana.

El sorteo de La Primitiva, celebrado este sábado 17 de octubre, ha dejado un premio de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) en León capital, donde se ha validado uno de los cinco boletos acertantes repartidos por todo el territorio nacional.

El boleto agraciado ha sido sellado en el Despacho Receptor número 45.715 de León, concretamente en la calle Caño Badío, 19.

El afortunado o afortunada se embolsará un premio de 39.088,03 euros que no está nada mal para los tiempos que corren.

A nivel nacional, el sorteo de este sábado ha contado con un único acertante de Primera Categoría (6 aciertos), cuyo boleto fue validado en la Administración de Loterías número 11 de Alcalá de Henares (Madrid).

El afortunado se ha llevado un premio de 1.205.214,25 euros.

Al no registrarse ningún acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), se ha vuelto a generar un importante bote acumulado.

En el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar un total de 38 millones de euros.

Junto al boleto premiado en León, los otros cuatro boletos agraciados con la Segunda Categoría se han repartido por las administraciones y despachos de Mollet del Vallés (Barcelona) – Administración nº 1, Xàtiva (Valencia) – Administración nº 6, Tui (Pontevedra) – Administración nº 2 y Cobeja (Toledo) – Despacho Receptor nº 77.100

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este 17 de octubre ha estado formada por los números 08, 09, 12, 14, 29 y 45. El número complementario ha sido el 43 y el reintegro el 4.

Por su parte, la cifra elegida para el JOKER ha sido el 8525836 (premiado con 1.000.000 de euros para la primera categoría del juego asociado).