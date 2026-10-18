Incibe ayuda a una víctima de criptomonedas a la que intentaron estafar suplantando al FBI

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad prestó ayuda a un hombre al que trataron estafar a través de WhatsApp suplantando al FBI y diciéndole que podría ser víctima de un delito de criptomonedas.

El usuario contactó con el teléfono confidencial y gratuito después de recibir un mensaje sospechoso de WhatsApp de un número con prefijo de Estados Unidos.

Se identificaba como el FBI y le afirmaba que, tras una investigación, habían desmantelado una banda criminal que se dedicaba a estafar dinero en criptomonedas y de la que había sido víctima recientemente.

El motivo de dicho mensaje, según relató el varón, era comprobar si sus datos estaban en posesión de la banda, para lo que le solicitaron que enviase su DNI, a lo que accedió.

Además, para recuperar el dinero estafado, debía pagar un diez por ciento en concepto de intereses a la supuesta Agencia Tributaria de Estados Unidos.

El usuario comenzó a sospechar debido a la extraña forma de actuar, las peticiones económicas y el origen de los mensajes y finalmente no efectuó el pago.

Además, como ya conocía la Línea de Ayuda en Ciberseguridad por haber recibido asesoramiento cuando sufrió el primer fraude, decidió ponerse en contacto de nuevo en busca de ayuda.

Desde el 017 de Incibe le recomendaron cortar toda comunicación con el contacto y no acceder a ninguna de sus peticiones, así como bloquear el número y reportarlo en la plataforma de WhatsApp.

Por otra parte, como había enviado la copia de su DNI, le aconsejaron extremar las precauciones ante posibles usos fraudulentos de sus datos personales y contactar con la Central de Información de Riesgos del Banco de España para comprobar si existen préstamos, créditos, avales u otros riesgos declarados a su nombre que no reconozca y con la Agencia Tributaria para verificar las cuentas bancarias abiertas a su nombre.

Así como darse de alta en el servicio ‘phishing alert’ para recibir alertas ante posibles intentos de suplantación de identidad en plataformas de juego online y valorar la renovación de su DNI,

Finalmente, los profesionales de Incibe le recomendaron que llevara a cabo búsquedas periódicas de información personal en Internet mediante técnicas de ‘egosurfing’ para detectar posibles filtraciones, publicaciones o usos no autorizados de sus datos.