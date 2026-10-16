Epicentro del terremoto registrado en la noche de este jueves en El Bierzo Instituto Geográfico Nacional

Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en El Bierzo sacude a la provincia de León

La comarca del Bierzo sufrió esta noche un terremoto de magnitud 4, con epicentro en la localidad de Priaranza del Bierzo (León) y que se ha dejado sentir en toda la provincia de León.

El temblor, que apenas duró unos segundos, tuvo lugar en torno a las 22:34 horas de la noche, a 13 kilómetros de la capital berciana, en el municipio de Priaranza.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado el seísmo, que se ha producido a una profundidad de 10 kilómetros.

El 112 de Castilla y León ha informado de que hasta las 03:21 horas se han registrado más de 15 réplicas del terremoto. No se han producido daños personales ni materiales pero se ha sentido más de 10 localidades.

Además, el Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León ha gestionado más de 35 llamadas a causa del seísmo.