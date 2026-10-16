Junta de Gobierno Local del día de hoy, presidida por el alcalde de León José Antonio Diez. Ayto. León.

El Ayuntamiento de León invierte casi 600.000 euros para devolver el esplendor al histórico Puente del Castro

Paso decisivo para la dignificación de una de las grandes puertas de entrada de los peregrinos a la capital leonesa.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha dado luz verde este viernes a la convocatoria de un concurso de proyectos para abordar la rehabilitación integral del Puente del Castro, la infraestructura del siglo XVIII tendida sobre el río Torío que marca el acceso del Camino de Santiago a la ciudad.

El certamen se licita por procedimiento abierto con el fin de seleccionar la propuesta técnica, arquitectónica y paisajística más solvente.

El proyecto fija un techo máximo de inversión para la futura ejecución de las obras de 597.558,50 euros (IVA incluido), una partida cofinanciada por la Unión Europea mediante los fondos FEDER dentro del Plan EDIL - Agenda Urbana León 2030 y el programa PAI León Camino de Santiago.

El concurso de ideas cuenta con un presupuesto de licitación de 60.193,49 euros.

De esa cuantía, cerca de 12.400 euros se consignarán en el ejercicio 2026 para abonar los premios y primas a los equipos participantes de la fase de concurso, mientras que la partida restante se reservará para adjudicar al ganador la redacción del proyecto definitivo, la dirección de obra y la coordinación de seguridad.

Accesibilidad, protección fluvial y entorno amable para el peregrino

Además de frenar el deterioro de la fábrica del puente y consolidar su estructura monumental, el plan contempla la reurbanización y adecuación ambiental de un tramo de unos 150 metros del trazado jacobeo.

La finalidad es convertir este punto en un espacio accesible, ajardinado y articulado con el corredor fluvial del Torío, aplicando criterios de sostenibilidad medioambiental y protección frente al cambio climático para potenciar el valor social y turístico del barrio de Puente Castro.

Piruletas de Comercio Justo y sin alérgenos para las fiestas locales

En la misma sesión de la Junta de Gobierno Local, el Consistorio ha aprobado la licitación del contrato para el suministro de piruletas destinadas a las cabalgatas y eventos del Servicio de Fiestas, con un presupuesto de 8.000 euros para los próximos dos años.

En consonancia con las políticas de consumo responsable e inclusión, los pliegos exigen que todos los caramelos luzcan el sello oficial de Comercio Justo en su envoltorio y estén totalmente libres de alérgenos y gluten, garantizando que sean aptos para personas celíacas.