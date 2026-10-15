León se vuelca con Polo Nández para el Benidorm Fest 2027: "Es un gran orgullo que nos represente en el festival"

El popular Benidorm Fest tendrá acento leonés en su edición de 2027. Y es que el artista Polo Nández participará el próximo mes de enero en la conocida cita que organiza Radio Televisión Española (RTVE).

Con motivo de ello, este jueves, 15 de octubre, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha ofrecido una rueda de prensa junto con Polo en la que le ha dado la enhorabuena por ser uno de los 18 seleccionados de entre los 900 artistas que han participado.

"Es un gran orgullo que un leonés que siempre habla y defiende a León allá donde va nos represente en este festival", ha destacado el primer edil.

En este sentido, Diez ha augurado que "Polo dejará el pabellón muy alto, pero de cualquier modo siempre vamos a estar orgullosos de cuanto hagas y siempre defendiendo a León y nuestra tierra".

El artista estará en la cita musical junto al peruano Sebastián Llosa, a través de una propuesta musical conjunta con la que buscarán alzarse con la Sirenita de Oro, un galardón que previamente han recibido otras figuras como Chanel, Nebulossa, Blanca Paloma, Melody y Tony Grox & LUCYCALYS.

Polo Nández ha mostrado su satisfacción por ser el primer leonés que participará en el Benidorm Fest y ha destacado que siempre le gusta "llevar por bandera que soy leonés y así lo haré durante la segunda quincena de enero cuando se celebre el festival".

De la misma manera, ha resaltado que esta participación supondrá un "gran impulso" a su proyecto artístico. "Al igual que yo tomo como una parte de mi ser artista el hecho de ser leonés y como una responsabilidad, me sentiría muy orgulloso de contar con el apoyo de León en el festival", ha explicado.

Aunque no ha podido dar muchos detalles sobre el tema que llevará al Benidorm Fest 2027, ha adelantado que "lanzará un mensaje con el que todos nos sintamos identificados, un poco de desamor".

El leonés ha relatado el proceso que le ha llevado hasta el conocido festival para el que se está preparando a fondo con la meta de ganar y ha asegurado que "vamos a pelearlo a tope".

Tras consolidarse como una de las voces emergentes del pop en español más destacadas del panorama musical nacional —con éxitos en la radio como ‘Latidos’ y nominaciones en LOS40 Music Awards—, Polo Nández asume este proyecto "con muchas ganas" y está seguro de que la unión con Sebastián Llosa, conocido por su impacto en plataformas digitales con temas virales como ‘Alguien más’, será una buena combinación.