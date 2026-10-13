Atropellado un niño de 2 años en Ponferrada: se ha movilizado una ambulancia

Un menor de 2 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo, a la altura del número 28 de la calle General Gómez Núñez en Ponferrada (León), como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 19:57 horas de esta tarde de martes, 13 de octubre, y el menor ha resultado herido leve, como apuntan las mismas fuentes.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.