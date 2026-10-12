El rock más leonés protagoniza el viernes la novena edición de un mítico festival

El festival Llión Rock, organizado por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, regresa este viernes, 16 de octubre, a la plaza de Don Gutierre de la capital leonesa para dar voz al rock más leonés y poner en valor el trabajo y talento musical de grupos locales.

Llión Rock suma nueve ediciones con la que se celebrará el próximo viernes cuando, a partir de las 20 horas, actuarán sobre el escenario de Don Gutierre TumamuT, Meji y la Banda y Quercus.

TumatuT es un grupo de rock integrado por José Barquero, Lauren Navarro, Ramón García y Bianca Pérez que cuenta con un disco con doce temas propios. Puesto que las influencias son diversas y variadas, cada canción adopta el estilo que necesita, siempre desde un rock honesto y visceral, hecho con lo que son.

Cartel del IX Llión Rock Ayuntamiento de León

Por su parte, Meji y la Banda siempre han dicho que hacen ‘rock perro’, en el que se reconocen influencias pero siempre con un estilo propio. Después de siete discos y cientos de conciertos aún tienen “mecha y sentimiento” para un nuevo disco que verá la luz a primeros de 2027.

Finalmente, Quercus es una banda de post hardcore - metal de León. Originalmente fue fundada en el año 2011 por Ivo, actual vocalista. Después de varios conciertos el proyecto queda en letargo hasta el verano del 2023, cuando se decide resucitar el proyecto con una nueva formación. En agosto de 2026 publicaron su primer LP, ‘Tumba de sombras’.