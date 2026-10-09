Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, presidida por el alcalde, José Antonio Diez. Ayto. León.

Transformación urbana en León: más de 1,5 millones para la avenida Madrid y 586.000€ para restaurar la Plaza Mayor

Paso de gigante para la modernización de los accesos y el patrimonio monumental leoneses. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha dado luz verde a un potente paquete de inversiones urbanísticas y sociales.

Encabezado por el expediente de contratación para la reforma integral de la avenida Madrid —en el tramo comprendido entre el Crucero de Puente Castro y la calle Victoriano Martínez— y la restauración de la icónica cruz que da la bienvenida a los peregrinos.

El proyecto, que cuenta con una inversión global de 1.522.785,10 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, estará financiado en un 60 % por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y en un 40 % por las arcas municipales.

La actuación busca "humanizar" una vía de 25 metros de anchura que mantenía una fisonomía obsoleta de antigua carretera, ganando espacio para el peatón, ampliando aceras, eliminando barreras de accesibilidad y creando zonas verdes permeables que reducirán el impacto del ruido y facilitarán la absorción de carbono.

Asimismo, el plan reorganizará el itinerario ciclista y modernizará el alumbrado público.

Luz verde a la restauración de los soportales de la Plaza Mayor

Paralelamente, el órgano municipal ha adjudicado por 586.232,19 euros a la empresa Decoración y Construcción de Obras Leonesas los trabajos de restauración de las fachadas, arquerías de piedra, balcones y cielorrasos de la Plaza Mayor.

Esta intervención, que durará un año y se ejecutará de la mano de los propietarios privados, se valdrá de técnicas tradicionales de yeso y cañizo, limpieza con microproyección de la piedra y retirada de cableado o elementos obsoletos.

La obra completa el plan integral de revitalización del recinto monumental tras la renovación del pavimento y la rehabilitación del edificio del Mirador del Concejo.

En el plano de las políticas sociales, la sesión ha servido además para aprobar 105 ayudas a la natalidad por un importe total de 87.500 euros (833,33 euros por beneficiario correspondiéndose a la convocatoria 2025/2026).

Y la concesión de 27.000 euros repartidos entre siete ONGs —entre ellas Manos Unidas, Cruz Roja o SED— para proyectos de cooperación internacional e inclusión en Haití, Níger, Mozambique, Uganda, República Democrática del Congo, Honduras y El Salvador.