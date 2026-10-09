Dos jóvenes heridos por arma blanca en una agresión en León
Los dos afectados, de unos 20 años, han sido trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León tras ser atendidos por los servicios sanitarios.
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Dos jóvenes de unos 20 años han resultado heridos por arma blanca en una agresión registrada durante la madrugada de este viernes, 9 de octubre, en la calle Arquitecto Ramón Cañas del Río, en León capital.
Según ha informado el servicio de emergencias Castilla y León 1-1-2, la llamada de alerta se recibió a las 4:04 horas, y situaba el incidente a la altura del número 2 de esta vía.
Tras recibir el aviso, el centro de emergencias movilizó a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que desplazó hasta el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
El personal sanitario atendió a los dos jóvenes en el lugar de los hechos y, posteriormente, ambos fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León en los recursos sanitarios movilizados.