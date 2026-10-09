La gran fiesta de la cerveza ideal para visitar del 9 al 12 de octubre: codillo, jarras y una carpa calefactada de 200m2

La Oktoberfest es una de las grandes fiestas más conocidas a nivel mundial. Su popularidad es de tal magnitud, que su celebración se ha ido extendiendo a otros puntos del mundo más allá de donde se originó hace ya muchos años, en Múnich (Alemania).

Conocida como la fiesta más grande del mundo, España también es otro de los países que se ha ido sumando poco a poco a celebrar esta cita que gira en torno a la cerveza. Son muchas las localidades que han incluido el evento en sus programaciones anuales para dar un espacio de diversión, cultura y gastronomía en torno a la tradición alemana.

En Castilla y León también existen estas fiestas. Una de las que se está popularizando poco a poco es la que se celebra en Villaobispo de las Regueras, una localidad leonesa que pertenece al Ayuntamiento de Villaquilambre y que este año celebrará la segunda edición de su Oktoberfest.

Cartel de la Oktoberfest de Villaobispo de las Regueras. Ayto Villaquilambre

Este pueblo de algo más de 6.000 habitantes reproducirá a escala entre el 9 y el 12 de octubre la gran fiesta que tantos millones de visitantes atrae cada año hasta Alemania.

Su regreso este año se debe al éxito que registró el año pasado en su estreno en la localidad, según explica la concejala de Fiestas, Maite Cimadevilla, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León en el día previo a la inauguración.

El Ayuntamiento de Villaquilambre ha instalado una carpa junto al parque de Villaobispo de las Regueras de 25 metros de largo y 8 de ancho, es decir, de 200 metros cuadrados. Durante todo el fin de semana y el lunes, que es festivo, se podrán dar cita en este punto alrededor de 500 personas, que es de la capacidad máxima simultánea de la que dispone.

Además, dicha carpa estará calefactada, para evitar el frío que en estas fechas ya comienza a llegar, aunque Cimadevilla celebra que "afortunadamente las previsiones meteorológicas son bastante benevolentes, no va a llover y vamos a tener una temperatura relativamente agradable".

Juegos bavieros, animación, levantamiento de jarras, trivial del Oktoberfest, tiro a la diana y a la jarra y carreras marcan una programación que convertirán a la localidad en una fiesta a escala de esta gran cita de la cerveza alemana.

Todo ello también estará maridado con la gastronomía típica de Alemania, ya que los asistentes podrán disfrutar de codillo, salchichas y patatas, para acompañar a sus jarras de cerveza de la marca Paulaner, procedente del país germano.

La Oktoberfest de Villaobispo de las Regueras actúa como el "pistoletazo de salida" del otoño, una vez han puesto final al verano. Ya en la pasada edición, la concejala de Fiestas señala que la cita obtuvo un buen registro de asistentes.

"La carpa estaba llena. Al estar muy cerca del parque también es un reclamo y el tema de la comida es fundamental", apunta Cimadevilla.

Programa de la II Oktoberfest de Villaobispo de las Regueras. Ayto Villaquilambre

El horario también es otro de los grandes atractivos, ya que abre sus puertas desde las 18:00 horas, cada día, y se extiende hasta las 00:00. Además de todas las actividades mencionadas, también habrá sorteo de regalos y sorpresas, según avanzan en el cartel anunciador.

Junto a todo ello, los días estarán amenizados con música baviera y un speaker que se encargará de darle diversión y ritmo a la fiesta. También habrá tres photocall especiales para inmortalizar el momento quienes lo deseen.