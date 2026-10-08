León se llena de imaginación: ‘Quimeras’ apuesta por los jóvenes para despertar el gusto por la lectura

León volverá a convertirse en territorio de fantasía, imaginación y literatura del 13 al 21 de octubre con una nueva edición del Festival Internacional de Ficción Insólita ‘Quimeras’.

Este año pone el interés especialmente en la literatura infantil y juvenil y en su capacidad para acercar a los más jóvenes al mundo de los libros.

El certamen, impulsado por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León con el patrocinio del Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, alcanza su cuarta edición con una programación que busca tender puentes entre escritores, ilustradores, docentes, estudiantes y lectores.

La presentación del festival ha contado con la participación de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado; el presidente de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, José Luis Chamosa; su director, Vicente Carvajal Vallejo, y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

La gran novedad de esta edición será el protagonismo concedido a la literatura infantil y juvenil, entendida como una herramienta para despertar el interés por la lectura y favorecer la creación de nuevos lectores.

Bajo la coordinación de José Luis del Río, ‘Quimeras’ reunirá en León a algunos de los nombres más destacados de la literatura infantil y juvenil española.

Por el festival pasarán Jordi Sierra i Fabra, Ricard Ruiz Garzón, Chiki Fabregat, Alba Quintas, Santiago García-Clairac, Pepa Mayo, Andrés Guerrero y Javier Fernández Jiménez.

Autores de diferentes generaciones, géneros y estilos compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre la creación literaria, la imaginación, la ilustración y los retos de acercar los libros a niños y adolescentes.

La organización plantea así la lectura como algo más que una actividad académica: una experiencia capaz de estimular la imaginación, la reflexión y el pensamiento crítico.

Durante nueve días, ‘Quimeras’ desplegará una programación pensada tanto para los centros educativos como para el público general.

Por las mañanas, las actividades estarán dirigidas principalmente al público escolar, mientras que las tardes estarán reservadas para encuentros abiertos a todos los públicos.

Habrá encuentros con escritores, mesas redondas, coloquios, conferencias, presentaciones literarias, talleres de escritura creativa, actividades de ilustración y dibujo, propuestas de animación lectora y un programa de radio en directo.

El cine también tendrá su espacio con dos proyecciones en el Teatro San Francisco: Narnia y Dentro del laberinto, dos títulos estrechamente vinculados al universo de la fantasía y la imaginación.

Las actividades se repartirán por distintos espacios emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Palacio del Conde Luna, el Museo Casa Botines Gaudí, el salón de actos del edificio de la Junta en León y el Teatro San Francisco.

Además, el festival ampliará su programación fuera de la capital leonesa y llegará también a Saldaña, en la provincia de Palencia.

León reivindica su vínculo con la literatura

Durante la presentación, Elena Aguado puso en valor la tradición y el talento literario de León, destacando tanto la cantidad como la calidad de los autores vinculados a la provincia y su capacidad para reflejar en sus obras la identidad leonesa.

La concejala también aprovechó para felicitar a Julio Llamazares por el Premio Nacional de Narrativa 2026, destacando su trayectoria y definiéndolo como un autor que ha permitido disfrutar de “una escritura ágil y elegante”.

Aguado defendió además el papel de las instituciones a la hora de apoyar iniciativas que favorezcan la lectura y la creación literaria, especialmente entre las nuevas generaciones.

El festival parte de una preocupación cada vez más presente en el ámbito educativo y cultural: cómo conseguir que los jóvenes encuentren en los libros una fuente de interés y disfrute.

‘Quimeras’ apuesta por acercar a niños y adolescentes historias, autores y géneros que conecten con sus inquietudes y convertir el encuentro directo con los escritores en una puerta de entrada a la lectura.