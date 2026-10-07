Condenada a tres años y ocho meses de prisión una mujer por intentar matar a un hombre en Ponferrada

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de tres años y ocho meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de León a una mujer como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, como han informado fuentes jurídicas.

Todo con la atenuante derivada del consumo de sustancias, por apuñalar, en mayo de 2023 en un domicilio de Ponferrada, a un hombre con el que mantenía una relación de amistad y encuentros sexuales esporádicos, señalan las mismas fuentes.

El Tribunal ha desestimado, íntegramente, el recurso de la defensa que alegaba una errónea valoración de la prueba.

Todo, al considerar que la condena está respaldada por las declaraciones de la víctima y los testigos.

También de la actuación de los agentes que observaron abundantes restos de sangre en la vivienda, las pruebas biológicas practicadas sobre el cuchillo y las contradicciones de la acusada.