Acto público el pasado mes de febrero del PSOE de Castilla y León con la participación de Pedro Sánchez César Sánchez / ICAL

Pedro Sánchez arranca la precampaña en Ponferrada: este domingo, el primer gran acto mirando al 29-N

Comienza la precampaña y lo hace en Castilla y León. Pedro Sánchez volverá este domingo a Ponferrada.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE participará a las 11 horas en La Térmica Cultural en uno de los primeros actos de precampaña de los socialistas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según han confirmado fuentes del PSOE.

La visita al Bierzo se producirá apenas unos días después del anuncio del adelanto electoral y supondrá el segundo paso de una agenda con la que Sánchez pretende poner en marcha la maquinaria socialista ante la cita con las urnas.

El sábado, el líder del PSOE estará en Dos Hermanas (Sevilla), en el primero de los actos previstos para este fin de semana.

En Ponferrada, Sánchez centrará su intervención en reclamar el apoyo de los bercianos al PSOE para las elecciones del 29 de noviembre.

La Térmica Cultural ha sido el escenario escogido en sus últimas visitas a la capital berciana, un espacio que se ha convertido en habitual para los actos políticos de Sánchez en la comarca.

El centro, ubicado en las antiguas instalaciones de la central térmica de Compostilla I, tiene previsto además ampliar su horario este domingo con motivo del puente del 12 de octubre.

El presidente regresará así a una comarca que ha visitado en varias ocasiones en los últimos años. Su presencia en el Bierzo ha estado vinculada tanto a actos políticos como a asuntos relacionados con la transición energética y la emergencia climática.

La cita del domingo se enmarca en el comienzo de una precampaña que tendrá todavía varias semanas por delante y que seguro que se hace muy larga para todos.

La campaña electoral propiamente dicha se desarrollará entre el 13 y el 27 de noviembre, antes de la jornada de reflexión del día 28 y de la votación del domingo 29.