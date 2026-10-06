Imagen de la panadería en la que se ha producido el incendio. Fotografía: Google Maps.

Arde una panadería en un pueblo de León tras el incendio del horno: una persona intoxicada por humo

Arde una panadería en un pueblo de León tras el incendio del horno: una persona intoxicada por humo

El suceso se ha producido a las 10:00 horas y se ha dado aviso a los Bomberos de León y a la Guardia Civil.

Una persona ha resultado intoxicada por inhalación de humos tras el incendio en una panadería ubicada en Llamas de la Ribera (León), como han informado fuentes del Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 10:00 horas de este martes, 6 de octubre, en el horno del establecimiento y ha afectado también a la chimenea.

Se ha dado aviso a los Bomberos de León y a la Guardia Civil que han acudido hasta la Avenida Principal, 92, donde se ubica la panadería.

Los Bomberos de León han solicitado asistencia para una persona que ha resultado intoxicada por inhalación de humo.

Se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar.