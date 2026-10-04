Subastan 20 fincas rústicas y parcelas desde solo 44 euros: hay extensiones de regadío que rozan las 15 hectáreas

Oportunidad para hacerse con suelo en la provincia de León a precios reducidos.

La Delegación de Economía y Hacienda en León ha anunciado oficialmente la convocatoria de una subasta pública para enajenar 20 lotes de fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado.

La oferta abarca un catálogo heterogéneo que incluye desde pequeñas parcelas de secano por un precio de partida que apenas supera los 44 euros hasta grandes extensiones agrícolas de regadío que rozan las 15 hectáreas.

El procedimiento administrativo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija que la licitación se articulará mediante subasta pública al alza con la admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado.

Una de las particularidades más atractivas del proceso radica en que el Ministerio plantea hasta cuatro convocatorias consecutivas en el mismo acto, lo que implica importantes reducciones progresivas en el tipo de licitación de aquellos lotes que queden desiertos en las rondas iniciales.

Entre las opciones más llamativas por sus reducidos costes destaca una finca de secano situada en el paraje de Valdepila, en el municipio de Gradefes.

Con una extensión de 1.125 metros cuadrados, su precio de salida para la primera subasta se ha fijado en 72,50 euros, un importe que se desploma hasta los 44,52 euros en el caso de alcanzar la cuarta licitación.

En esa misma localidad, en la zona de Canto de la Pedrera, se oferta otra parcela de más de 15.000 metros cuadrados cuyo precio de partida oscila entre los 265 y los 162 euros.

Las ofertas a precios asequibles continúan en otras comarcas leonesas. En Vegas del Condado, dentro del paraje Vallín Bajero, sale a puja una parcela de secano de más de 3.000 metros cuadrados por un importe final de 55,14 euros en cuarta convocatoria.

Por su parte, el municipio de Quintana del Castillo aglutina varios lotes en zonas como El Cotico, Los Campos y Secuello, donde es posible acceder a terrenos de regadío con valores de partida que van desde los 110 euros hasta algo más de 800 euros según la fase del procedimiento.

La comarca de Sahagún se erige como una de las zonas con mayor concentración de superficie en esta subasta del Estado.

Destaca un paquete conjunto que agrupa dos fincas en los parajes de Pinonero y Torrejones, sumando casi 100.000 metros cuadrados de terreno de secano que salen a puja desde 7.389,96 euros en primera subasta y 4.538,36 euros en la cuarta.

Además, la Administración estatal oferta en el término municipal de Sahagún otros lotes individuales en ubicaciones como Camino de Galleguillos, Pinilla, Bodegas y Las Arribas.

Completan la convocatoria otras propiedades distribuidas por la geografía provincial, como las fincas de secano en Grajal de Campos —en las zonas de Bragas y Camino de Saldaña, con precios que arrancan en los 776 y 901 euros respectivamente— y una parcela de más de un hectareaje en Vega de Infanzones, ofertada desde 368,75 euros.

Las más altas

En el extremo opuesto en cuanto a dimensiones y tasación se sitúa un lote en Valverde Enrique, que aglutina casi 14,4 hectáreas entre secano y regadío con un precio inicial de 15.464,90 euros, así como varias fincas de regadío en Pobladura de Pelayo García.

Todos los particulares o empresas interesados en tomar parte en esta licitación deberán presentar sus propuestas económicas en sobre cerrado antes de las 13:00 horas del próximo 23 de octubre.

El acto público donde se procederá a la apertura de las ofertas presentadas se celebrará el 26 de noviembre de 2026, a las 11:30 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda de León, ubicada en la céntrica Avenida Ordoño II.

Salvo en los lotes de mayor cuantía económica, la fianza previa del 10 % habitualmente requerida se encuentra exenta en la mayoría de los casos.