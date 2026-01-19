Izquierda Unida, a través de Sumar, pedirá en el Congreso a sus socios del PSOE la vuelta del tren FEVE al centro de León

Imagen de la cadena humana formada en la manifestación por la vuelta de Feve a León este pasado domingo Peio García Ical

Izquierda Unida, a través de su diputado integrado en el grupo Parlamentario de Sumar Nahuel González, va a registrar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para plantear a sus socios de Gobierno, el PSOE, el regreso del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) al centro de León.

Así lo han anunciado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que se han comprometido a presentar la PNL "cuanto antes" tras presenciar la masiva manifestación de este pasado 18 de enero organizada por la Plataforma en Defensa de FEVE.

A la manifestación acudió el propio Nahuel González, donde también estuvieron otros miembros de Izquierda Unida como el alcalde de Garrafe de Torío, Miguel Flecha, o el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón. De la misma manera, también participó el alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE).

González, a propuesta de Gascón, coordinador de IUCyL, y su homólogo a nivel provincial, Rubén Estévez, se comprometió a llevar la reivindicación de la manifestación para que se encuentre "una fórmula" que permita que FEVE llegue hasta el centro "sin que tenga que hacer transbordo y que se aproveche la inversión que se realizó en la integración ferroviaria".

De esta manera, desde Izquierda Unida se quiere instar al conjunto de las fuerzas políticas para avanzar de forma coordinada que haga realidad esta reivindicación histórica de la sociedad leonesa.

Una reclamación que, según ha defendido, está "orientada a mejorar la conexión ferroviaria de la ciudad con el valle del río Torío, la montaña oriental leonesa y el municipio palentino de Guardo".

Asimismo, han garantizado que IU "pondrá todo de su parte" para que la propuesta pueda salir adelante y ha animado al resto de grupos parlamentarios que han participado en la manifestación y tienen representación en el Congreso a agilizar el "proceso para que pueda ser debatida esta propuesta y se materialice la llegada del tren al centro de León".