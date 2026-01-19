Atropellan a un niño mientras cruzaba un paso de cebra en León

Un niño de unos 10 años ha resultado herido mientras cruzaba por un paso de cebra en León tras ser atropellado por un turismo, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 17:09 a la altura del número 37 de la calle Orozco. Una llamada se ha recibido alertando de que el menor había resultado lesionado, encontrándose consciente pero con un golpe en la cabeza.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria para que acudiese al lugar de los hechos.

También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía. Por el momento, no ha trascendido si el menor ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.