Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en el río Sil en Ponferrada

Río Sil a su paso por Ponferrada en una foto de archivo César Sánchez ICAL

Los servicios de emergencia han intervenido este viernes por la mañana en un rescate acuático en el río Sil, a la altura del Puente de Cubelos y la sede de la Agencia Tributaria en Ponferrada, tras el aviso de un viandante que alertó de la presencia del cuerpo de una persona flotando en el agua.

El aviso se recibió en el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a las 09:46 horas.

De inmediato, el 112 activó un amplio dispositivo en el que participan efectivos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar una UVI móvil.

En estos momentos, los equipos de intervención trabajan en la zona y se está a la espera de confirmación oficial sobre las circunstancias del suceso y la identidad de la persona hallada.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

