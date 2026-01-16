Aagesen anuncia en La Robla el inicio inmediato de las obras del valle leonés del hidrógeno, con 850 millones de inversión

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el proyecto La Robla Green acompañada por el subdelegado del Gobierno Héctor Alaiz y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel Peio García ICAL

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este viernes el proyecto La Robla Green, en la localidad leonesa de La Robla, para anunciar el inicio inmediato de las obras del valle leonés del hidrógeno, con una inversión prevista de 850 millones de euros.

Durante su visita, Aagesen ha destacado que se trata de un proyecto tractor y transformador, que combina biomasa, captura de CO₂, hidrógeno y metanol, y que supondrá un impulso para la descarbonización y para la economía local.

“Es un proyecto que contribuye a sectores estratégicos como la agricultura, utilizando residuos agrarios y generando un beneficio para los agricultores, además de reducir el coste de gestión de los residuos”, ha señalado la ministra.

El proyecto, promovido por la empresa Reolum, contará con un impacto industrial y logístico significativo, generando alrededor de 200 empleos directos y potenciando el desarrollo de un ecosistema energético sostenible en la provincia de León.

Aagesen ha subrayado que el Gobierno de España ha apoyado desde el inicio esta iniciativa, con ayudas que superan los 180 millones de euros, además de otras subvenciones para infraestructura y acceso al polígono industrial donde se desarrollará.

Más de 1.000 millones de euros

La ministra ha recordado que León será sede de dos grandes valles del hidrógeno, uno en La Robla y otro en El Bierzo, y ha destacado que estas inversiones forman parte de un paquete de instrumentos por valor de 1.000 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado a la región desde 2019, diez veces más que en el periodo anterior.

Aagesen también ha aprovechado su visita para conocer proyectos de rehabilitación energética y obras de infraestructura en Pola de Gordón, como la transformación de una estación ferroviaria en un albergue, ejemplos de la transición justa en una zona históricamente vinculada al carbón y las centrales térmicas.

“Estos son unos ejemplos de los muchos proyectos que se han llevado a cabo en una zona de transición justa, que siempre ha vivido del carbón, de las centrales térmicas y que queremos acompañar con nuevas oportunidades de la mano del Gobierno de España y su compromiso claro con Castilla y León y específicamente con León”, ha afirmado la ministra.

En su intervención, la vicepresidenta ha insistido en la importancia de la lucha contra los incendios forestales, la eficiencia energética y la democratización de la energía, destacando medidas como el bono térmico y los proyectos de bioeconomía y ganadería extensiva.

Además, ha hecho un llamamiento a un pacto de estado frente a la emergencia climática, subrayando la participación de Castilla y León en iniciativas como la convención anual celebrada en Ponferrada.