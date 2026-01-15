León se prepara para el eclipse total de sol que paralizará el mundo el 12 de agosto: observaciones gratuitas

Las actividades en torno al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto continúan en la ciudad de León con dos nuevas citas astronómicas abiertas al público.

La Asociación Leonesa de Astronomía (ALA), en colaboración con el Ayuntamiento de León, ha programado una observación solar el 17 de enero y una observación nocturna del cielo el día 24, ambas en la plaza de la Catedral.

Estas iniciativas se enmarcan dentro del programa de actividades con motivo del eclipse total de sol cuya franja de totalidad atravesará la provincia leonesa, convirtiéndola en un enclave privilegiado para disfrutar de este fenómeno astronómico único.

La primera de las actividades tendrá lugar el 17 de enero a partir de las 11:30 horas, con una duración aproximada de dos horas y media.

La observación solar será gratuita y está dirigida al público en general interesado en aprender cómo disfrutar del eclipse de forma segura.

Durante la jornada se desarrollarán distintas propuestas didácticas, como la observación del sol a simple vista con gafas homologadas, mediante proyección con SolarScope y caja oscura, así como con telescopios equipados con filtros de mylar y de hidrógeno.

Además, se explicará y simulará el eclipse con maquetas y se enseñará a construir un reloj de sol en cartulina, junto con la lectura e interpretación de relojes solares.

Por su parte, la observación nocturna del cielo se celebrará el 24 de enero a partir de las 19:00 horas, también en la plaza de la Catedral.

Esta actividad se incluye, además, dentro del programa conmemorativo del 40 aniversario de la Asociación Leonesa de Astronomía, fundada el 25 de octubre de 1985.

El objetivo de esta cita es acercar el universo al público, tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios. Los asistentes podrán identificar las constelaciones visibles en ese momento y conocer mitos, leyendas y datos científicos relacionados con el firmamento.

Se repasarán constelaciones circumpolares como la Osa Mayor y Menor, Casiopea, Cefeo o Draco, así como zodiacales y otras destacadas según la época del año, como Orión, Géminis, Tauro, Auriga, Andrómeda, Pegaso, el Triángulo de Verano, Ofiuco o Cetus.

Asimismo, a través de instrumental óptico se podrán observar la Luna, los planetas presentes en el cielo —Venus, Júpiter, Marte y Saturno— y diversos objetos de cielo profundo, como cúmulos estelares, galaxias, nebulosas y estrellas dobles.