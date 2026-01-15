Camino de La Raya: el plan que convertirá la zona entre León y San Andrés en “un nuevo polo industrial”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firma un protocolo con los alcaldes de León, José Antonio Diez, y de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Peio García ICAL

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo han firmado hoy un protocolo de colaboración para impulsar la redacción y tramitación del Plan Regional de Reordenación del ámbito del Camino de la Raya.

Un espacio estratégico situado entre ambos municipios que permitirá el desarrollo de una nueva área de interés industrial vinculada al Parque Tecnológico de León.

El ámbito de actuación, localizado entre la localidad de Trobajo del Camino y las pedanías leonesas de Armunia y Oteruelo, requiere una planificación coordinada y actualizada que permita corregir la actual descoordinación entre los planeamientos urbanísticos municipales y dar respuesta a las nuevas necesidades territoriales, económicas, industriales y de movilidad del área metropolitana de León.

El Plan Regional, de carácter transformador, tiene como objetivo principal la creación de un polo industrial estratégico capaz de conectar y vertebrar las zonas industriales ya consolidadas.

En este sentido, se plantea integrar el Parque Tecnológico de León y su futura ampliación con las instalaciones industriales existentes en Trobajo del Camino, ordenando el vacío territorial existente entre estos enclaves y reorganizando de forma integral los sectores de suelo urbanizable incluidos en el ámbito.

Uno de los ejes clave de la propuesta es la definición de un nuevo viario estructurante norte-sur, que reorganizará la movilidad del conjunto del área y permitirá desviar el tráfico pesado que actualmente circula por la Avenida Párroco Pablo Díez —coincidente con el Camino de Santiago— hacia la carretera de circunvalación N-120.

Impulso

“La actuación generará espacios verdes y espacios de uso industrial que unirán el Parque Tecnológico de León con el Polígono Industrial de Trobajo del Camino, donde hay empresas que necesitan una salida porque de ello depende su competitividad y poder acometer proyectos de ampliación y expansión”, expuso Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En este sentido, el alcalde de León, José Antonio Diez, celebró que el Plan Regional, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables de forma anual hasta la finalización, “permitirá avanzar rápida y claramente” para mejorar las condiciones de desarrollo del área del Camino de La Raya, lo que “resolverá los problemas sobrevenidos de las competencias de las dos administraciones y mejorará la calidad de vida”.

Esta actuación contribuirá a mejorar la seguridad vial, la funcionalidad del tráfico y la calidad urbana, además de proteger un itinerario patrimonial de primer orden. Asimismo, el plan contempla la revisión de la conexión viaria este-oeste en el término municipal de León para adaptarla a las nuevas demandas funcionales.

El Plan Regional incluye también la revisión de los usos y parámetros urbanísticos de los distintos sectores, con el fin de adecuarlos a la realidad socioeconómica actual y favorecer un desarrollo equilibrado y sostenible.

En este proceso se presta especial atención a la puesta en valor de los elementos territoriales y patrimoniales, como la presa del Bernesga, la antigua calzada romana entre Legio VII y Asturica Augusta y el propio Camino de Santiago, que se integrarán en el nuevo modelo urbano mediante espacios libres y zonas verdes.

Por su magnitud y alcance, el Plan Regional del Camino de la Raya se configura como una actuación de interés regional y carácter supramunicipal, reforzando la cooperación entre administraciones y apostando por un modelo de desarrollo territorial más competitivo, ordenado y sostenible.