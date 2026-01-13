Un conductor se hace viral tras negarse a pagar peaje para llegar a Villamanín: “Te doy el reloj, si quieres”

Un vídeo grabado en un peaje de la Autopista AP-66, en el tramo que va entre Pajares y Villamanín, se ha hecho viral en las redes sociales y acumula varios miles de lijes. Además, ha generado un gran debate entre los usuarios de estas redes.

La grabación, que ha sido difundida por el propio usuario, capta un momento tenso en el que el conductor viral, que busca llegar a la conocida localidad leonesa, se niega a abonar la tarifa de dicho peaje.

Argumenta que fue desviado a la vía de peaje por los servicios de mantenimiento de Pajares y explica, repetidamente a la empleada de dicho peaje que circulaba con un todoterreno y ruedas de nieve por la antigua carretera nacional pero que fue obligado a desviarse hacia dicha autopista porque solo podía circular con cadenas por la misma.

“Me puede abrir la barrera para pasar”, asegura el conductor, ante lo que la trabajadora del peaje responde con un: “Sí, cuando pague”.

“Me echaron de Pajares para aquí con un todoterreno, voy a Villamanín y no voy a pagar. Está claro”, añade el conductor, que es respondido por la empleada con un: “Si ha venido por la autopista, tiene que pagar”.

“No vine, me obligaron. ¿Con qué pago? ¿De donde saco el dinero? Te dejo el reloj si quieres”, le espeta el conductor a la empleada.

“Para salir tiene que pagar. Una autopista de pago se paga”, finaliza la trabajadora ante lo que el conductor, que se ha convertido en viral, finaliza con un “pagaré cuando vengo porque quiero, no porque me obliguen”.

Reacción en redes

En la sección de comentarios de este vídeo se ha generado un intenso debate en el que el sentir principal es el apoyo al conductor. Muchos interpretan la actitud del mismo como “un acto de protesta justificada”.

“Cierto es que quizá no sean las mejores formas, pero es lo que tiene el hartazgo de gran parte de la sociedad asturiana y leonesa ante esta injusticia que sufrimos”, argumenta uno de los usuarios.

Otros muestran “todo su apoyo” e incluso alguno ha asegurado: “Pues yo tiro para delante y arramplo con la barrera”.