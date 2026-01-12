Villamanín anuncia “avances clave” para garantizar el cobro de los 65.600 euros por papeleta del Gordo

La celebración del Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín César Sánchez - Ical

El culebrón del Gordo de Villamanín (León) vive un nuevo capítulo. En esta ocasión, uno que viene para “tranquilizar” a los afortunados que vieron cómo el premio Gordo era suyo gracias a unas papeletas.

Pues bien, la Comisión de Festejos de Villamanín ha emitido su cuarto comunicado oficial en relación a esta polémica generada en las últimas semanas por la venta y gestión de papeletas del Sorteo de Navidad, informando de “importantes avances” destinados a aportar tranquilidad, transparencia y seguridad a las personas premiadas.

Según explica la Comisión, ya se ha abierto una cuenta bancaria a nombre de la Asociación, en la que se ha realizado el ingreso de los décimos premiados, cumpliendo con todas las garantías legales y con plena trazabilidad.

De este modo, el importe del premio queda canalizado bajo control bancario y con soporte documental, lo que permitirá organizar los pagos de forma segura y ordenada.Una buena noticia, o eso parece, para los afortunados que están viendo cómo pasan los días y no llegaba una solución.

En paralelo, el comunicado al que ha tenido acceso este medio señala que el trabajo jurídico y técnico se encuentra "muy avanzado", especialmente en lo relativo a la creación de una plataforma web oficial para el registro de las personas premiadas.

Según apuntan, esta plataforma será el "único canal válido" para poder reclamar y cobrar las papeletas, y exigirá tanto la inscripción previa como la firma de un acuerdo que facilitará el reparto del premio.

La Comisión ha informado de que, “si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias”, la plataforma podría estar operativa en un plazo máximo de dos semanas.

Registro obligatorio

Una vez abierta, comenzará un registro obligatorio de participaciones, imprescindible para verificar la titularidad, evitar duplicidades y prevenir posibles fraudes. Además, cada persona registrada podrá consultar el texto del convenio de reparto y manifestar expresamente su adhesión o no al mismo.

El plazo para realizar dicho registro finalizará el 22 de marzo, fecha a partir de la cual no será posible reclamar el cobro del premio, tal y como ocurre con los premios ordinarios de la Lotería del Estado.

Conscientes de las dificultades que pueden tener algunas personas para realizar trámites digitales, la Comisión de Festejos ha anunciado que se habilitarán días de atención presencial tanto en Villamanín como en León capital, con el objetivo de ayudar a quienes no puedan o no sepan registrarse por medios telemáticos.

Las fechas, lugares y horarios se comunicarán con antelación por los canales oficiales.

Desde la Asociación se insiste en que cuanto antes finalice el proceso de registro, antes podrá concretarse el calendario de pagos, ya que el cobro de las papeletas dependerá tanto de la finalización de los trámites como del número de participaciones que se adhieran al acuerdo de reparto.

Asimismo, la Comisión ha pedido comprensión a la ciudadanía, indicando que no pueden responder mensajes individuales, con el fin de garantizar que toda la información se transmita de manera homogénea y por vías oficiales, evitando confusiones y desigualdades.

En el apartado de agradecimientos, el comunicado reconoce el papel del Ayuntamiento, al que agradecen su llamamiento a la calma y a la convivencia, así como el apoyo prestado durante estos días.

También expresan su gratitud a asociaciones, peñas, comisiones de fiestas, cofradías, colectivos y vecinos que han donado participaciones del Sorteo de El Niño para ayudar a sufragar los gastos derivados del proceso y garantizar que todo se realice con seguridad.

Seguridad

Por último, la Comisión lanza un aviso muy importante de seguridad, advirtiendo de que no se deben enviar fotos de papeletas ni documentación personal por WhatsApp o correo electrónico, ni mostrar las papeletas a terceros. Recuerdan que nadie está autorizado a solicitarlas por privado ni a pedir claves, códigos, transferencias o pagos de ningún tipo.

El único canal válido será la web oficial cuando se publique y las jornadas presenciales que se anuncien por vías oficiales.