Muere un hombre tras recibir una coz de un caballo en una cuadra de León

Un hombre de 59 años ha fallecido este lunes tras recibir una coz de un caballo en una cuadra situada en la LE-5714 en la salida de Almanza (León), dirección Corcos.

Según indicó el alertante al 112, la víctima se encontraba inconsciente y le habían realizado la reanimación cardiopulmonar.

Desde el 112 se informó a la Guardia Civil (COS) de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre