El Gordo de la Primitiva reparte una gran fortuna en León con un boleto ganador y mira al bote de 15 millones de euros

Administración de León que ha repartido un segundo premio del Gordo de la Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

No se han registrado, en el sorteo del Gordo de la Primitiva de esta noche de domingo, 11 de enero, acertantes de primera categoría (5+1) por lo que, con el bote generado se van a poner en juego, el próximo domingo, 18 del mismo mes, un total de 15.100.000,00 euros.

De segunda categoría (5+0) sí que existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 12 de León, situada en la Avenida de San Mamés número 78, y en el Despacho Receptor número 35.160 de la Pola de Siero, en Asturias.

La administración leonesa ha repartido al agraciado, o la agraciada, un premio que llega a los 84.617,57 euros, ni más ni menos. La suerte vuelve a agraciar a la provincia leonesa, apenas un mes después de saltar de alegría con el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

La combinación ganadora del sorteo de este domingo ha sido la formada por los números 07-26-12-43-45 y el reintegro ha sido el 7.